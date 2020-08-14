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14.08.2020 10:26
Рубрика: Происшествия

Подпольные банкиры незаконно вывели за рубеж несколько миллиардов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Аферисты, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан.

Фото: Tevarak / iStockphoto.com
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.

Пресекли деятельность этой организованной группы сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для

Задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЮФО Республика Крым ЦФО Тульская область ЮФО Краснодарский край ЮФО Волгоградская область

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