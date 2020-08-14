Подпольные банкиры незаконно вывели за рубеж несколько миллиардов рублей

Аферисты, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.

Пресекли деятельность этой организованной группы сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для

Задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.