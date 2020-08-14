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14.08.2020 12:40
Рубрика: Экономика

Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В июле москвичи чаще всего вызывали в Московский международный деловой центр "Москва-Сити", на Белорусский вокзал и в центр города. Самым популярным местом начала поездки стала Таганская площадь, а добирались чаще всего до аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Особой популярностью сервисы такси пользуются, в том числе, из-за снижения цен на поездки. В этом году средняя цена на 7% ниже, чем в прошлом", - отмечают в дептрансе.

Москвичи выбирают такси за удобство вызова, скорость подачи машины, комфорт и доступность. Стоимость поездки по городу в II квартале (с апреля по июнь) 2020 года составила 430 рублей - на 7% меньше, чем в прошлом году, когда в среднем поездка обходилась в 464 рублей. Кстати, в прошлом году столичное такси ежедневно перевозило почти 900 тысяч пассажиров.

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