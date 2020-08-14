В центре Москвы таксист похитил вещи и документы пассажира

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег, документов и вещей у пассажира такси в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным пресс-службы, в ОМВД России по Мещанскому району поступило заявление от гражданина 1983 года рождения. В заявлении мужчина написал, что вызвал такси, приехавший водитель сообщил, что нужно заправить машину. Пока на заправке заливали бензин, потерпевший вышел в туалет, вернувшись он не обнаружил таксиста и его машины. По словам мужчины, в машине остались личные вещи, в частности, телефон, документы и 75 тысяч рублей в кошельке. Единственное, что не смог назвать мужчина - это адрес происшествия.

Общая сумма ущерба составила 125 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Ведется розыск таксиста, его машины.