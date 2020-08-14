В честь дня археолога в Москве пройдет диктант, марафон и экскурсии

Онлайн-диктант пройдет в честь Дня археолога на портале "Узнай Москву". Темой диктанта станет археологическое наследие столицы.

- В этом году мы во второй раз проведем диктант, посвященный историческому наследию нашего города. День археолога, на мой взгляд, стал отличным поводом предложить всем желающим пройти тест по истории столицы. Участники диктанта узнают больше о предках москвичей - вятичах, об исторической планировке древней Москвы, известнейших археологах нашего города, интересных находках, сделанных во время исследований, а также множество других увлекательных фактов", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Присоединиться к диктанту можно будет в любое время с 11:00 до 19:00. На ответы каждому участнику отведено 60 минут. В программу диктанта войдут 25 вопросов в формате теста с несколькими вариантами ответов.

Среди вопросов, на которые предстоит найти ответы участником мероприятия, нужно будет уточнить назначение необычных артефактов, найденных в ходе раскопок, раскрыть секреты старинных монет, грамот и других предметов. Правильно ответившие на максимальное количество вопросов за наименьшее время, получат приз - новый том книжной серии "Москва, которая есть", изданный департаментом в 2020 году. Все участники также смогут получить памятные электронные сертификаты.

Отметим, что в составлении вопросов диктанта принимали участие археологи, историки, искусствоведы и краеведы.

Кстати, кроме диктанта можно принять участие в онлайн-марафоне, который продет на официальном YouTube-канале департамента и на портале Культура.рф 15 августа с 11:00 до 19:00. В программе марафона - лекции от ведущих археологов России, Нидерландов, Германии и Израиля, мастер-классы, прямые включения из разных районов Москвы, где расположены объекты музеефикации, и виртуальные экскурсии по Москве и Риму.

Будут и офлайн-события, среди них - пешеходные экскурсии по центру Москвы, мастер-класс по гончарному делу, учебные раскопки, знакомство с профессией археолога, бой на мечах и стрельба из лука. Ознакомиться с подробной программой и записаться на сайте "Узнай Москву".