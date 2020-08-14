В Калуге открылся фестиваль "Медовый спас"

14 августа в Калуге состоялось открытие 16-го фестиваля меда "Медовый спас". Фестиваль организован министерством сельского хозяйства Калужской области, городской управой Калуги и калужским союзом пчеловодов.

На празднике меда калужане смогут приобрести продукцию лучших пчеловодов Калужской области: майский, луговой, донниковый, кипрейный, липовый, дягильный, клеверный и падевый мед, мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис и забрус.

Гостей праздника ждали выступления народных творческих коллективов, также калужане смогут получить консультации по применению меда в лечебных целях.

Посетил фестиваль и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

"Проведение подобных фестивалей говорит об успешном развитии сельского хозяйства в Калуге и Калужской области, - подчеркнул Александр Иванов. - Все больше продукции местных производителей оказывается на прилавках магазинов областного центра. Такие ярмарки, неизменно вызывают интерес у жителей нашего города. Радует, что в этом году урожай оказался лучше, чем в предыдущем. Благодаря плодотворному труду калужских пчеловодов калужане обеспечены высококачественной продукцией".

По данным министерства сельского хозяйства, в настоящее время в Калужской области заготовлено порядка двухсот тонн меда.