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14.08.2020 18:48

В Калуге открылся фестиваль "Медовый спас"

14 августа в Калуге состоялось открытие 16-го фестиваля меда "Медовый спас". Фестиваль организован министерством сельского хозяйства Калужской области, городской управой Калуги и калужским союзом пчеловодов.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

На празднике меда калужане смогут приобрести продукцию лучших пчеловодов Калужской области: майский, луговой, донниковый, кипрейный, липовый, дягильный, клеверный и падевый мед, мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис и забрус.

Гостей праздника ждали выступления народных творческих коллективов, также калужане смогут получить консультации по применению меда в лечебных целях.

Фото: Калужская городская дума
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Посетил фестиваль и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

"Проведение подобных фестивалей говорит об успешном развитии сельского хозяйства в Калуге и Калужской области, - подчеркнул Александр Иванов. - Все больше продукции местных производителей оказывается на прилавках магазинов областного центра. Такие ярмарки, неизменно вызывают интерес у жителей нашего города. Радует, что в этом году урожай оказался лучше, чем в предыдущем. Благодаря плодотворному труду калужских пчеловодов калужане обеспечены высококачественной продукцией".

По данным министерства сельского хозяйства, в настоящее время в Калужской области заготовлено порядка двухсот тонн меда.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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