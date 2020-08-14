В Липецкой области пополнился парк техники для спасателей

Парк противопожарной и аварийно-спасательной техники пополнился в Липецкой области на восемь единиц. Ключи от машин спасателям вручили заместитель министра МЧС России Илья Денисов и глава региона Игорь Артамонов.

На вооружение спасателей Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступили две машины на базе УРАЛ-NEXT, три автомобиля ЗИЛ-131 и два автомобиля ЗИЛ-433114, которые идеально подходят для труднопроходимой местности и отличаются большим запасом воды, что позволяет тушить пожары без дозаправки. Также на службу спасателям поступил катер Мастер ПРО-750 увеличенной мощности, большей грузоподъемности, улучшенной мореходности, оснащенный аварийно-спасательным оборудованием.

Игорь Артамонов отметил, что в регионе продолжат инвестировать в развитие и оснащение пожарной охраны, особенно - в материальную базу службы.

- Мы добились того, что леса в регионе не горят, а пожарные всегда вовремя прибывают на место чрезвычайного происшествия. Обязательно будем продолжать работу в этом направлении, чтобы достичь лучших результатов в деле спасения людей и природы, - прокомментировал Игорь Артамонов.

Лучшие спасатели региона получили ведомственные и областные награды. Их вручили замминистра МЧС России и руководитель Липецкой области.

- Липецкие спасатели показывают хорошие результаты. В регионе не допущено больших природных пожаров, крупных пожаров с гибелью людей, не допущено пожаров на объектах с массовым сосредоточением граждан - это говорит о многом. Мы видим, что система пожарной безопасности в области работает хорошо, - отметил Илья Денисов.

После торжественной части заместитель министра МЧС России представил руководителю региона нового начальника ГУ МЧС России по Липецкой области. Им стал Василий Разумнов. До назначения на этот пост он занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области. Принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, награжден медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.