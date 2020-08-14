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14.08.2020 12:05

В Липецкой области удивят туристов

Развитие туризма в Липецкой области ожидает новый виток: в регионе намерены сократить число фестивалей, открыть кемпинги для активных путешественников и в целом повысить уровень сервиса в отрасли.

Липецкая область раньше всех в Черноземье стала реализовывать богатый туристический потенциал. Глава региона Игорь Артамонов перед началом пресс-тура для журналистов напомнил о том, что область привлекательна для путешественников: здесь можно посмотреть и заповедные природные уголки, уникальные объекты исторического и культурного наследия, старинные храмы, множество музеев.

- В Липецкой области находятся яркие достопримечательности, проводятся зрелищные фестивали, которые известны на всю страну, - сказал губернатор. - У нас разработано свыше сотни туристических маршрутов. В регионе можно заниматься альпинизмом, горными лыжами, серфингом, совершать конные прогулки. Прекрасная природа липецкого края располагает к развитию рыбалки. Этот вид отдыха мы будем активно развивать.

Фото: Администрация Липецкой области
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И программа пресс-тура в Елецкий район отражала все это многообразие: Воргольские скалы, фестивальная площадка "Казачья застава", база отдыха "Казаки" и археологический парк "Аргамач".

Игорь Артамонов отметил, что в этом году турпоток в Елецком районе вырос в восемь раз. Отдыхающие приезжают со всей России, интересуются семейным, активным и диким отдыхом. При этом руководитель Липецкой области отметил, что в туристической отрасли региона есть проблема с качеством оказания услуг.

- Мы видим, что предприниматели не очень хорошо понимают, как качественно оказывать туристические услуги. Наша задача - помочь, подготовить, вывести на новый уровень, чтобы они могли привлекать туристов и организовывать новые интересные проекты, - прокомментировал Игорь Артамонов.

В ближайшее время в Липецкой области планируется развитие активного туризма. Будут открываться кемпинги, один уже заработал в Елецком районе неподалеку от Воргольских скал. Он сразу получил известность у гостей региона. Здесь можно взять в аренду палатку или привезти свою, и провести время в живописном уголке природы на охраняемой территории, где есть необходимые удобства, волейбольная и футбольная площадки.

Изменения произойдут и в сфере событийного туризма. В планах - сокращение числа фестивалей. Проводиться будут самые яркие и востребованные. Какие именно - решат жители региона. Сейчас специально для проведения опроса разрабатывается соответствующее мобильное приложение.

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