В Московском зоопарке родился детеныш редких макак

Львинохвостые макаки столичного зоопарка обзавелись потомством.

Как сообщает портал мэра Москвы, это одни из самых редких приматов - их численность в природе не превышает четырех тысяч особей, и вид занесен в Международную Красную книгу. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, это первое потомство у самки Колетты, и она справляется с обязанностями материнства.

"Появление на свет львинохвостого макака - их также называют вандеру - важное событие не только для нас, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе", - заявила Акулова.

До шести месяцев малыш будет питаться материнским молоком, а затем перейдет к взрослому меню, которое состоит из 80 продуктов, среди которых экзотические фрукты, фенхель и топинамбур и витаминные добавки. Больше всего эти макаки любят бананы, помидоры и салат.

Посмотреть за пополнением в семействе можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории. В вольере, помимо новорожденного, живут трое - отец Кай, старшая самка Жоржетта и мать младенца Колетта.

Напомним, что ранее на свет в зоопарке появились два птенца редчайшего кафрского ворона.