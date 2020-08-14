В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за первые 2 недели августа составляет 0,28%. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что в столице подтверждено 688 новых случая заражения коронавирусом. Среднесуточный темп прироста новых случаев за первые две недели августа - 0,28%. Этот показатель сопоставим с первыми двумя неделями июля и на 70% ниже июньского показателя В соответствии с критериям Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев - 51,61% у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 25,6% - от 46 до 65, 10% - от 66 до 79, еще 5,2% - старше 80 лет. Дети составляют 7,6%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.