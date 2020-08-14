В Подмосковье на трассе М-10 изменится схема движения из-за ремонта

С понедельника, 17 августа, вводится временное изменение в организацию движения транспорта на участках от 57 км до 62 км автомобильной дороги М10 "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Россия".

Согласно данным пресс-службы, на участках от 57 км до 62 км автомобильной дороги М10 "Россия" временно изменится схема организации дорожного движения, в связи с проведением работ по капитальному ремонту водопропускных труб. На ремонтируемых участках предусмотрено движение по трем полосам: одна в сторону Москвы, вторая в сторону Санкт-Петербурга и третья (реверсная) полоса будет запускаться в помощь тому направлению, где будет идти наибольший поток транспорта.

Ограничения будут действовать до завершения работ в ноябре 2020 года. Дорожные службы просят водителей быть внимательными, по возможности, объезжать этот участок, следуя по другим магистралям.