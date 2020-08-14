В столице сегодня +20 и временами дождь

Уходящий циклон внесет сегодня свою долю осадков в копилку столичной погоды. Воздух под его влиянием не прогреется выше +20. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет дождь. Максимальная температура в регионе не превысит +20 градусов. Ветер до 10 м/с, атмосферное давление пониженное - 748 мм рт ст.

- Содержание кислорода в приземном слое воздухе ниже климатических значений почти на 9-11 единиц, что вызывает погодную гипоксию, - пояснила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Это может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, людей старшего возраста, имеющих хронические заболевания.

Напомним, что возвращение теплой погоды в регион метеорологи ждут уже завтра. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье воздух сможет прогреться до +21...+23 градусов, в воскресенье осадки маловероятны.