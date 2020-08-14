В столичных роддомах возобновили партнерские роды

Во всех московских родильных домах возобновляются партнерские роды. Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, такая услуга была недоступна на время введенных в городе ограничений, связанных распространением коронавирусной инфекции.

- С 14 августа во всех роддомах возобновляются партнерские роды. Поддержка партнера, как психологическая, так и физическая, благоприятно влияет на восприятие всего родового процесса, - ссылаясь на главного акушера-гинеколога департамента здравоохранения Москвы Антона Оленева, сообщает пресс-служба ведомства. - С первой минуты после родов начинается важнейший процесс импринтинга - запечатления. Когда у родителей формируется максимальная привязанность к своему ребенку, а у ребенка к ним. Поэтому партнерские роды с мужем еще больше сближают и укрепляют семью. Папа быстрее включается в процесс отцовства и может активно участвовать в жизни ребенка уже с самых первых минут.

В пресс-службе добавили, что для присутствия на родах партнеру необходимо предоставить один из следующих документов: заключение врача-терапевта о перенесенном COVID-19, положительный анализ на иммуноглобулины G или отрицательный результат исследования на наличие коронавируса методом ПЦР, проведенный не более, чем за три дня до даты родоразрешения.

Анализы на коронавирусную инфекцию и антитела можно бесплатно сдать в городских поликлиниках. Тестирование на антитела проводится в 30 поликлиниках, а ПЦР-тестирование - в 207. Узнать список поликлиник, а также записаться на тестирование можно на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Кстати

Возобновляется возможность оформления свидетельства о рождении ребенка в московских роддомах. Специалисты центров госуслуг "Мои документы" при этом соблюдают необходимые меры безопасности, тем более, что к ним предъявляются те же требования для посещения роддома, что и к родственникам беременных.