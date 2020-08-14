В Воронеже автомобиль протаранил коляску с ребенком

Полицейские в Воронеже разыскивают водителя автомобиля, протаранившего детскую коляску на "зебре". Авария произошла в 21.20 в центре города. Совершив наезд, автомобиль уехал с места ДТП.

- Четырехмесячный ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Ночью поднимали всех врачей. Его 38-летняя мать не пострадала, - сообщила "РГ" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

Правоохранители проводят проверку, организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления автомобиля, водителя и его задержания, рассказали в ГУ МВД.