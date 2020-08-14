В выходные в Москве потеплеет до +23

В предстоящие выходные в Москве потеплеет до +23, осадки маловероятны. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как прогнозируют метеорологи, в субботу, 15 августа, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью не ниже +7 в столице и +5 по области. В ночь на воскресенье теплее на пару градусов. В дневные часы воздух сможет прогреться до +23 градусов, ветер слабый.

Кстати, несмотря на потепление, купаться в столичных водоемах уже нельзя. Температура воды в Москве-реке возле Зеленограда не превышает +16 градусов.

По долгосрочному прогнозу метеорологов, новая неделя начнется с тепла. Так во вторник воздух сможет прогреться до +24, а к среде потеплеет до +26, но возможны дожди.