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14.08.2020 13:51
Рубрика: Общество

В выходные в Москве потеплеет до +23

Текст: Ирина Огилько

В предстоящие выходные в Москве потеплеет до +23, осадки маловероятны. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: iStock
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Как прогнозируют метеорологи, в субботу, 15 августа, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью не ниже +7 в столице и +5 по области. В ночь на воскресенье теплее на пару градусов. В дневные часы воздух сможет прогреться до +23 градусов, ветер слабый.

Кстати, несмотря на потепление, купаться в столичных водоемах уже нельзя. Температура воды в Москве-реке возле Зеленограда не превышает +16 градусов.

По долгосрочному прогнозу метеорологов, новая неделя начнется с тепла. Так во вторник воздух сможет прогреться до +24, а к среде потеплеет до +26, но возможны дожди.

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