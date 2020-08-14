Дальневосточникам помогут наладить экспортную интернет-торговлю

Бесплатные сервисы торговой площадки AliExpress и Российского экспортного центра (РЭЦ) стали доступны малому и среднему бизнесу Дальнего Востока и Арктики в рамках проекта "Развивай.рф - Бизнес онлайн". Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).

"Теперь в дополнение к финансовой помощи в размере до 53 тысяч рублей на продвижение бизнеса в интернете, предприниматели, заинтересованные в экспорте продукции, смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами РЭЦ по широкому кругу вопросов, связанных с выходом на международные онлайн-площадки, включая получение господдержки в объеме до 1 млн рублей на организацию экспортной торговли через интернет", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что предприятиям МСП открыт доступ к базе данных Центра по экспортной интернет-торговле и онлайн-маршрутизатору по подбору маркетплейса, вебинарам по экспортной электронной торговле.

Теперь, подчеркивается сообщении, участники "Развивай.рф - Бизнес онлайн" смогут предложить свою продукцию пользователям глобальной виртуальной площадки AliExpress. "Регистрация бесплатна, а первые 100 товаров размещаются на площадке с нулевой комиссией", - сообщили в Фонде.

Проект "Развивай.рф - Бизнес онлайн" создан с целью помощи малым и средним предприятиям Дальнего Востока и Арктики бесплатно перевести бизнес в онлайн. За месяц, прошедший с момента старта проекта", финансовой поддержкой уже воспользовались более 700 дальневосточных и арктических компаний малого и среднего бизнеса. Всего в системе зарегистрировалось более 1 тысячи предпринимателей, каждый из которых сможет получить до 53 тысяч рублей на продвижение бизнеса онлайн.