Примером разгильдяйства и безалаберности назвал премьер-министр Михаил Мишустин ситуацию со строительством нового здания для Камчатской краевой больницы.

Визит на Камчатку для председателя правительства начался с заезда в местную больницу. О проблемном для полуострова объекте уже было известно после того, как несколькими днями ранее временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир Солодов доложил президенту о 90 процентном износе зданий, о начатом еще в 2013 году строительстве новой больницы, об остановке в прошлом году из-за нехватки средств.

Камчатка - сейсмоопасный регион. Когда случаются толчки, рассказал премьеру персонал, в больнице это ощущается очень хорошо, экстренная эвакуация отдельных пациентов затруднительна, и часто даже привыкшему медицинскому персоналу становится страшно за возможные последствия.

"И мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы", - разделил с ними чувства Михаил Мишустин. Безалаберностью он считает действия отдельных подрядчиков, в разные годы работавших на объекте. Но сейчас, по его словам, главный вопрос не "кто виноват", а "что делать". "Что делать, мы знаем, и это надо будет реализовать", - считает премьер-министр.

- Больнице быть. Мы с губернатором должны это обещание дать, - заявил Мишустин. - По средствам будем смотреть, сколько необходимо добавить. Смету мы понимаем, знаем о дефиците регионального бюджета. Будем ежеквартально держать на контроле процесс строительства.

Предварительные подсчеты показывают, что на возведение новой больницы потребуется около 13,9 миллиарда рублей. "По приезде мы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, с Минстроем будем полностью ставить эту стройку на контроль", - заключил глава правительства.

Дальний Восток известен свой рыбной промышленностью. Естественно, что второе лицо государства не мог не познакомиться с развитием отрасли.

Одним из самых крупных предприятий региона является рыболовецкий колхоз им. Ленина, основанный еще в 1929 году. Сейчас он готовит к запуску в сентябре новый перерабатывающий завод, на котором будут выпускать около 200 видов продукции.

Темой для совещания дня была выбрана электроэнергетика и газификация дальневосточных регионов. Территории развиваются, растет потребление ресурсов, что требует и развития их поставок до конечного потребителя. Михаил Мишустин потребовал не допустить на Дальнем Востоке резких скачков в платежках за электричество. "Что касается бизнеса, то есть предложения продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года", - заметил он.

Вводятся дополнительные механизмы, которые позволяют лучше учитывать интересы отдельных потребителей. "Неизменные энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОРах (территории опережающего развития - прим. "РГ") и свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых позже будет утверждать правительство Российской Федерации", - подчеркнул премьер-министр.

Для остальных потребителей в подготовленном законопроекте предусмотрены сроки, в течение которых тарифы будут постепенно доведены до экономически обоснованного уровня. Например, для предприятий топливно-энергетического комплекса и драгоценных камней и металлов - в течение трех лет. Михаил Мишустин попросил Министерство энергетики до 1 сентября внести законопроект в правительство на рассмотрение.

Глава правительства также потребовал быстрее уточнить и утвердить новые региональные программы газификации. "Сделать это нужно до конца года", - отвел он срок. Ситуация с газом на Дальнем Востоке отличается кардинально в зависимости от субъекта Федерации. Одни обладают собственным природным газом, а в Магаданской области вообще нет объектов газового хозяйства.