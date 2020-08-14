Мишустин взял на контроль строительство краевой больницы на Камчатке

Примером разгильдяйства и безалаберности назвал премьер-министр Михаил Мишустин ситуацию со строительством нового здания для Камчатской краевой больницы.

Визит на Камчатку для председателя правительства начался с посещения местной больницы. О проблемном для полуострова объекте уже было известно после того, как несколькими днями ранее временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир Солодов рассказал президенту о 90-процентном износе зданий, о начатом еще в 2013 году строительстве новой больницы, об остановке в прошлом году из-за нехватки средств.

Камчатка - сейсмоопасный регион. Как рассказали премьеру врачи, когда случаются толчки, в больнице это ощущается очень хорошо, экстренная эвакуация отдельных пациентов практически невозможно, и часто даже привыкшему медицинскому персоналу становится страшно за возможные последствия.

"И мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы", - согласился с ними Михаил Мишустин. Безалаберностью он считает действия отдельных подрядчиков, в разные годы работавших на объекте. Но сейчас, по его словам, главный вопрос не "кто виноват", а "что делать". "Что делать, мы знаем, и это надо будет реализовать", - считает премьер-министр.

- Больнице быть, мы с губернатором должны это обещание дать, - заявил Мишустин. - По средствам будем смотреть, сколько необходимо добавить. Смету мы понимаем, знаем о дефиците регионального бюджета. Будем ежеквартально держать на контроле процесс строительства.

Предварительные подсчеты показывают, что на возведение новой больницы потребуется около 13,9 миллиарда рублей. "По приезде мы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, с Минстроем будем полностью ставить эту стройку на контроль", - заключил глава правительства.