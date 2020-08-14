На Сахалине осудят экс-директора банка за аферу на 22 миллиона

В Сахалинской области скоро начнется судебный процесс над бывшим директором банка и ее соучастниками за мошенничество, сообщает прокуратура региона.

Как стало известно, злоумышленница, являясь руководителем финансовой организации и используя свое служебное положение, открывала счета на людей, которые ничего об этом не знали, а выдавала деньги своим подельникам. Банку был причинен ущерб на 22 миллиона рублей.

"Сотрудники банка, не догадываясь о преступных намерениях, оформили фиктивные кредитные договоры, а также фиктивные расходные кассовые ордеры на выдачу 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

За совершение 11 преступлений фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы.