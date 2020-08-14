В Чите шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

Новости

Трамп объявит о выдвижении в президенты на лужайке у Белого дома 05:11
В военном городке на Камчатке задержали "террористов" с гранатой 04:25
Эксперт заявил об отсутствии в США вакцины от COVID-19 до ноября 04:22
Ученые предложили лечить COVID-19 лучевой терапией 03:36
"Роскосмос": Бензол в воздухе МКС не угрожает экипажу 03:22
Власти КНДР отметили режим строгого карантина в Кэсоне 03:06
Гидрометцентр РФ: В воскресенье в Москву вернется летняя погода 02:44
В Британии ужесточат штрафы за нарушение режима соцограничений 02:38
Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО 02:11
Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2" 01:44
Минобороны: 35 самолетов и 11 беспилотников провели разведку у границ РФ 01:19
"Тампа-Бэй" проиграла несмотря на гол Кучерова из-за ворот 01:00
Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран 00:41
Лукашенко готовит срочное обращение к нации 13.08.2020
Практические навыки тыловых и инженерных служб оценили на учениях в ЮВО 13.08.2020
Госпитализирован главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен 13.08.2020
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих 13.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 800 человек 13.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 13.08.2020
Международные резервы России превысили 600 млрд долларов 13.08.2020
"Локомотив" передаст серебряную медаль Юрию Семину 13.08.2020
Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября 13.08.2020
В России заработал Facebook Pay 13.08.2020
Глава МВД Беларуси взял ответственность за травмы "попавших под раздачу" 13.08.2020
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей 13.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 04:31
Рубрика: Происшествия

В Чите шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

Текст: Артем Красиков

В Чите проводится доследственная проверка гибели ребенка, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.

В Биробиджане ребенок выпал из окна третьего этажа

Известно, что в поселке Молодежный родители вечером оставили шестилетнюю девочку одну в комнате с открытым окном на девятом этаже. Играя, дочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна. От полученных травм она погибла на месте.

"Назначена судебная медэкспертиза. Опрошены жильцы соседних квартир и другие очевидцы произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - отмечается в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

Главное сегодня

Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2"
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Лукашенко готовит срочное обращение к нации
Ученые предложили лечить COVID-19 лучевой терапией
Международные резервы России превысили 600 млрд долларов
Видео: В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки