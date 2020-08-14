В Чите шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

В Чите проводится доследственная проверка гибели ребенка, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.

Известно, что в поселке Молодежный родители вечером оставили шестилетнюю девочку одну в комнате с открытым окном на девятом этаже. Играя, дочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна. От полученных травм она погибла на месте.

"Назначена судебная медэкспертиза. Опрошены жильцы соседних квартир и другие очевидцы произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - отмечается в сообщении.