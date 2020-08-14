В Хабаровске две девочки пострадали, гуляя по недостроенной высотке

В Хабаровске две девочки 10 и 12 лет упали с 17-го на 16-й этаж недостроенного здания, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел 13 августа, дети получили телесные повреждения.

"На место происшествия выехал прокурор Индустриального района Иван Черепанов. Будет дана оценка действиям застройщика, предприятия, осуществляющего охрану здания и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

Сейчас проверку проводит следственный районный отдел СУ СКР по Хабаровскому краю.