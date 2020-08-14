В Якутии режим ограничительных мер продлили до 28 августа

В Якутии режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции продлили до 28 августа, сообщает пресс-служба правительства республики.

С 14 августа разрешены занятия спортом на уличных площадках и стадионах, но при условии соблюдения дистанции между людьми не менее четырех метров.

Также возобновляют работу тренажерные залы и фитнес-клубы, но только при соблюдении аналогичных норм социальной дистанции.

Остальные ограничения остаются в силе - не работают кинотеатры, рестораны и развлекательные учреждения.

Всего в Якутии COVID-19 выявлен у 6531 человека. 5149 пациентов выздоровели, 59 скончались.