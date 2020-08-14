В Приморье приняты очередные послабления по COVID-19

C сегодняшнего дня в Приморском крае разрешено проводить мероприятия и экскурсии группами до 40 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Изменения касаются экскурсий, проводимых как на суше, так и на воде. Решение принято краевым оперативным штабом по борьбе с пандемией коронавируса.

Однако по-прежнему не разрешается проведение культурных событий. Исключение сделано для мероприятий V Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский", которые могут проводиться только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Пока запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), физкультурных, рекламных и прочих мероприятий. Режим самоизоляции должны продолжать соблюдать жители старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения.

В целом в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 8164 приморцев, за минувшие сутки - у 91 человека.