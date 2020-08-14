В военном городке на Камчатке задержали "террористов" с гранатой

Атаку группы вооруженных лиц на контрольно-пропускном пункте ЗАТО Вилючинск на Камчатке отразили сотрудники военной полиции в ходе специального учения. К операции привлекли 20 военнослужащих и четыре автомобиля.

"По легенде учения неустановленные лица, передвигавшиеся на автомобиле повышенной проходимости, предприняли попытку прорыва через контрольно-пропускной пункт", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Террористы" имели при себе ручную гранату и использовали ее против патрульных, а после начали стрелять из автоматического оружия. В ответ военные полицейские обстреляли машину нападавших с защищенных огневых точек. Автомобиль был поврежден и "злоумышленники" не смогли продолжать атаку. После этого спецмашина блокировала им путь к отступлению, и нападавших задержали.