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14.08.2020 09:27
Рубрика: Культура

Во Владивостоке фестиваль "Мариинский" начнется с премьеры

Текст: Ирина Дробышева
Фото: Геннадий Шишкин/ Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра Фото: Геннадий Шишкин/ Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Геннадий Шишкин/ Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Пятый Дальневосточный международный музыкальный фестиваль "Мариинский" откроется сегодня во Владивостоке премьерой балета "Тысяча и одна ночь". Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев решил не нарушать традицию ежегодных фестивалей и провести его, соблюдая все требования режима ограничений. Накануне премьеры команда постановщиков рассказала на пресс-конференции, как шла работа над новой постановкой.

Фото: iStock
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- Вероятно, это первая в мире премьера настолько масштабного балета после пандемии. Мы очень волновались, как публика отнесется к открытию театра, но билеты на три премьерных спектакля раскуплены задолго до начала, - рассказал хореограф-постановщик и главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев. - Подготовка балета, который планировался к выпуску 22 мая, началась в конце февраля, но ее пришлось прервать из-за пандемии. К счастью, удалось получить разрешение от краевых властей на репетиции с соблюдением всех санитарных норм, чтобы артисты не потеряли физическую форму. Перерыв в работе составил около двух недель. Мы начали репетировать с солистами, потом - с небольшими группами, а, когда частично сняли ограничения, приступили к работе с кордебалетом и сборке спектакля из подготовленных фрагментов.

Выдающийся азербайджанский композитор Фикрет Амиров написал в 1979 году для балета по мотивам знаменитых арабских сказок потрясающе красивую, колоритную и очень танцевальную музыку. Впервые он был поставлен в Баку на сцене Азербайджанского театра оперы и балета. Начинающий хореограф Эльдар Алиев поставил "Тысячу и одну ночь" в 1994 году в США, американская балетная труппа объездила с ним весь мир. По его словам, "сейчас получился совсем другой, более масштабный спектакль, так как та труппа была очень маленькой, а тут задействовано около 90 артистов".

Фото: Геннадий Шишкин/ Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

- Хореография балета решена в неоклассическом стиле, с пластикой, отражающей красочную палитру восточных танцев. С исполнителями работал специалист по восточным танцам. В спектакле 13 солистов, очень сложные дуэты с элементами поддержек, которые я бы оценил на десять баллов по десятибалльной шкале, - рассказал Эльдар Алиев.

Дал простор своему творческому воображению и главный художник Приморской сцены Петр Окунев.

- В этом балете мы хотели показать фантастический, сказочный Восток, дополняя живописные декорации видеопроекций. Основная часть декораций изготовлена в мастерских Мариинского театра, и впервые мы задействовали мастерские во Владивостоке. Приезжали петербургские художники и обучали наших молодых специалистов, - рассказал подробности подготовки премьеры Петр Окунев.

Для "Тысячи и одной ночи" отшито более 300 сложных декоративных костюмов, с искусной ручной вышивкой и аппликациями. Частично их шили в мастерской Приморской сцены и в мариинском филиале во Владикавказе, но основная масса - опытными мастерами в Санкт-Петербурге.

Дирижировать оркестром на премьере будет главный дирижер Государственного театра оперы и балета Азербайджана Эйюб Кулиев.

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- Я испытываю огромную радость от работы над этим балетом. С него я начинал карьеру в Азербайджанском театре оперы и балета, когда вернулся после учебы в Санкт-Петербурге, ставил его несколько раз в разных странах, мой отец был хорошо знаком с композитором, - рассказал Эйюб Кулиев. - Для воссоздания колорита Ближнего Востока он использовал целый арсенал ударных инструментов и традиционный азербайджанский инструмент - тар. Поэтому я специально для этой постановки его привез. Со мной приехал Рамин Азимов, тарист из нашего театра, он выступит на премьерных спектаклях, а потом мы оставим инструмент в дар вашему симфоническому оркестру.

В программе фестиваля, который продлится до 6 сентября, оперы "Дон Карлос", "Сельская честь", "Огненный ангел", "Аида", "Царская невеста", "Война и мир", вечер современной хореографии, балеты "Корсар", "Дон Кихот" и "Спящая красавица".

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