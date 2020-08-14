Дмитрий Махонин: В Прикамье будет создана особая экономическая зона

Территория с льготным режимом налогообложения, который будет действовать в течение 49 лет, расположится в Осенцовском промышленном узле.

13 августа глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал с членом правления - управляющим директором ООО "СИБУР" Павлом Ляховичем соглашение о взаимодействии при создании в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). Подпись в документе поставили также глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов и генеральный директор АО "Корпорация развития Пермского края" Алексей Бураков. Соглашение позволит подготовить площадку Осенцовского промышленного узла к присвоению статуса ОЭЗ.

- Особая экономическая зона - это эффективный механизм для компаний, готовых инвестировать в развитие производства. Это новая для Пермского края форма поддержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение. Уверен, что она будет интересна не только крупным предприятиям, но и объектам малого и среднего предпринимательства. Режим особой экономической зоны будет действовать на протяжении 49 лет. Это даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла, - сказал Дмитрий Махонин.

Глава Пермского края отметил, что для региона очень важно начинать работу по созданию ОЭЗ с первичным интересом со стороны такой крупной компании, как компания "СИБУР", предприятие которого расположено вблизи будущей экономической зоны.

Напомним, вместе с компанией регион уже реализует два специнвестконтракта (по созданию специальных пластификаторов мощностью 25 тысяч тонн и по производству диоктилтерефталата) и два приоритетных инвестпроекта (производство химической продукции для автопрома и других отраслей).

Дмитрий Махонин добавил, что Пермский край всегда внимательно относится к инвесторам. Глава региона уточнил, что сегодня на территории Прикамья реализуются порядка 80 крупных инвестиционных проектов в промышленной отрасли. Общая стоимость инвестиций - 1,6 триллиона рублей. Помимо этого, в регионе есть положительный опыт развития специальных зон с преференциями для инвесторов - ТОСЭР "Чусовой" и ТОСЭР "Нытва". Кроме того, для административной поддержки также активно используется механизм присвоения бизнес-проектам статуса приоритетных. Дополнительно в ближайшее время в регионе планируется принять закон об инвестиционном налоговом вычете.

Площадка для создания ОЭЗ расположена в границах Гамовского сельского поселения и охватывает участок площадью порядка 200 га. Как отмечают в Министерстве промышленности и торговли Пермского края, рядом с предполагаемой экономической зоной расположены крупные предприятия - "СИБУР" и "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". В территории развитая сеть инженерных коммуникаций, налажено транспортное сообщение. В планах - построить дополнительный выезд из промузла, который позволит снизить логистическую нагрузку на район. Для обеспечения ОЭЗ железнодорожной инфраструктурой Пермский край уже начал переговоры с ОАО "РЖД".

- С точки зрения налоговых преференций особая экономическая зона - наиболее выгодный режим для реализации и развития предприятий: освобождение от налога на землю, налога на имущество, транспортного налога, минимальная ставка по налогу на прибыль от двух процентов. Все это позволяет сокращать инвестиционный цикл проектов компании, повышать рентабельность и снижать сроки окупаемости, - пояснили в Министерстве экономического развития Прикамья.

Сопровождение нового проекта со стороны правительства края на этапе подготовки поручено региональному Агентству инвестиционного развития. В настоящий момент Агентство совместно с региональным Минэком готовят заявку на создание ОЭЗ, а также документы, подтверждающие соответствие особой экономической зоны установленным критериям. Уже в следующем году заявка будет направлена в Министерство экономического развития РФ.

Для развития проекта по созданию на территории региона ОЭЗ руководство региона также заключило два соглашения с компаниями "Creon Capital" и "Creon Energy Asia", входящими в группу компаний "Creon Group". "Creon Capital" является управляющей компанией частного инвестиционного фонда в Люксембурге. "Creon Energy Asia" - азиатское подразделение группы, привлекающее партнеров и инвесторов для международных проектов. Группа "Creon" оказывает услуги по стратегическому менеджменту и управлению инвестпроектами в области газопереработки, нефтепереработки и нефтехимии, а также соинвестирует через действующий в Люксембурге "Creon Energy Fund".

Справка

Специальный инвестиционный контракт по открытию в Пермском крае нового производства пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ) на ООО "СИБУР" способствует реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Производство пластификатора ДОТФ мощностью 100 тысяч тонн в год позволяет полностью удовлетворить потребность рынка РФ (около 60 тысяч тонн в год) и способствует росту несырьевого неэнергетического экспорта в Европу и другие направления.