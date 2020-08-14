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14.08.2020 17:25
Рубрика: Происшествия

На Вятке осудили пенсионера, ударившего полицейского ножом в живот

Текст: Яна Шамаева

В Кировской области осудили мужчину, который напал на полицейского с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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Происшествие случилось 8 сентября 2019 года в магазине поселка городского типа Восточный. 70-летний пьяный пенсионер ударил ножом в живот участкового, который пытался пресечь совершаемое им административное правонарушение. После этого он пытался ударить ножом еще и второго полицейского, но в этом случае уже безуспешно.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 317 УК России "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Обвиняемый свою вину признал частично. Суд назначил ему пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- В качестве дополнительного наказания суд назначил ограничение свободы сроком на 1 год, - говорится в сообщении следователей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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