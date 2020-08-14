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14.08.2020 17:30
Рубрика: Спорт

РПЛ перенесла матч "Рубина" и "Тамбова"с 29 на 30 августа

Встречу шестого тура Российской футбольной премьер-лиги между казанским "Рубином" и "Тамбовом" перенесли с 29 на 30 августа, сообщается на официальном сайте турнира.

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Отмечается, что дата проведения игры изменена в связи с празднованием Дня Республики Татарстан.

"Руководство Республики Татарстан предложило приурочить матч "Рубин" - "Тамбов" к празднованию Дня Республики Татарстан. Казанский клуб обратился в лигу с просьбой перенести игру с 29 на 30 августа", - говорится в сообщении.

Лига утвердила новую дату матча. Он состоится в Казани и начнется в 18.00 по московскому времени.

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