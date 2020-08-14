"Рубин" объявил о переходе корейского полузащитника Бома

Южнокорейский полузащитник Хван Ин Бом пополнил состав казанского "Рубина". Сообщается, что контракт с 23-летним футболистом заключен на трехлетний срок. В новой команде он будет выступать под номером 6.

"Игрок присоединится к команде после оформления всех необходимых документов", - говорится на сайте клуба.

Известно, что по амплуа Хван Ин Бом - центральный полузащитник. Ранее он выступал за клуб "Ванкувер Уайткэпс". На его счету 41 матч за клуб и 4 забитых мяча.

Новобранец "Рубина" выступает за сборную своей страны. В его активе - 23 игры и 3 гола.