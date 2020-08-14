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14.08.2020 19:22
Рубрика: Общество

Саранский завод наладил поставки лекарства от COVID-19 в регионы РФ

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Саранский завод "Биохимик" сумел в короткие сроки наладить поставки разработанного здесь препарата для лечения COVID-19 в регионы страны. Эффективность средства подтвердили отзывы врачей, применивших его для лечения.
Фото: Пресс-служба завода "Биохимик" Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"
Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"

Как сообщила пресс-служба главы РМ, результаты работы предприятия в период пандемии коронавируса обсуждались на встрече лидера региона Владимира Волкова с председателем совета директоров ГК "Промомед" Петром Белым. В сложных экономических условиях завод сумел нарастить объемы производства.

- Мы имеем прирост в 25 процентов, - отметил Петр Белый.

Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"
Выпускаемый в Мордовии препарат от COVID-19 доказал свою эффективность

Сложная эпидемическая ситуация в стране вызвала повышенный спрос на антибиотики - а по выпуску этих препаратов саранский завод входит в число лидеров. Кроме того, в период пандемии компания сумела оперативно разработать и запустить в производство собственный препарат для лечения коронавируса. Широкомасштабные клинические исследования нового средства прошли в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей. Препарат продемонстрировал высокую эффективность - более 90 процентов, причем 70 процентов пациентов ощущали радикальное улучшение своего состояния уже в первые сутки, что подтверждалось анализами. А 80 процентов больных выздоравливали на монотерапии - то есть без сопутствующих фармсредств. В ходе исследований не было зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу.

- Сейчас лекарство поставляется в стационары в разных регионах страны. У нас есть не только клинические данные, но и опыт терапевтического применения. Совсем недавно мы получили хорошие отзывы от министра здравоохранения Челябинской области - врачи довольны этим препаратом, - рассказал Петр Белый.

Фото: Пресс-служба главы РМ
В Мордовии наладили выпуск современных бактерицидных рециркуляторов

Тем временем в компании работают над получением постоянного регистрационного удостоверения. Для этого подготовлены все необходимые документы. Завод готов не только полностью обеспечить потребности в новом лекарстве на отечественном рынке, но и наладить поставки за рубеж.

Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество "Биохимика" с Мордовским госуниверситетом. Глава РМ обратил внимание на то, что подготовку современных кадров для фармотрасли нужно начинать уже со школьной скамьи. Он отметил, что в Республиканском лицее для одаренных детей есть специальность "Биология", где работают очень сильные специалисты.

- Я бы посоветовал вашим кадровикам связаться с нашим лицеем и уже со школы вести талантливых детей на "Биохимик". Это позволит выстроить эффективную цепочку подготовки высокопрофессиональных кадров для предприятия, - предложил Владимир Волков.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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