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14.08.2020 12:16
Рубрика: Происшествия

В Ижевске задержали серийного поджигателя автомобилей

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске задержали серийного поджигателя автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В Забайкалье женщину осудили на 21 год за поджог дома с детьми

С конца июня по август 2020 года в полицию поступило девять обращений о загоревшихся машинах. Шесть случаев произошли в Октябрьском районе Ижевска, а три - в Индустриальном. Специалисты установили, что причиной возгорания везде был поджог, а случаи между собой схожи - огнем было повреждено колесо и крыло машины.

В результате розыска при очередной попытке поджога задержали 31-летнего ранее судимого жителя Малопургинского района Удмуртии. Выяснилось, что все поджоги он устраивал в пьяном состоянии, с владельцами автомобилей знаком не был и выбирал машины случайно.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 2 статьи 167 УК России "Умышленное повреждение чужого имущества". Мужчину арестовали. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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