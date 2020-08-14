В Нижнем Новгороде в штатном режиме открываются детские сады

На следующей неделе в Нижнем Новгороде в штатном режиме возобновляют работу все детские сады. До этого в учреждениях работали только дежурные группы из-за ограничений по коронавирусу.

Об этом у себя в Instagram написал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Конечно, не с понедельника. Необходимо решение муниципального штаба, подготовка помещений, закупка продуктов, но уже ура! - отметил министр.

Он также пояснил, что в области на территории 34 районов детские сады работают в режиме свободного посещения. Если же родители примут решение не водить ребенка в сад при наличии возможности, то место за ним сохранится также, как и в "мирной жизни", пояснил Сергей Злобин.