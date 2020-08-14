В Перми прокурора арестовали за двухмиллионную взятку

За получение взяток в особо крупном размере взят под стражу бывший прокурор Индустриального района Перми. Об этом сообщили в региональном СК.

По версии следствия, представитель надзорного ведомства четыре года назад под угрозой привлечения к уголовной ответственности получил взятку от гражданина в размере двух миллионов рублей.

Помимо этого, прокурор Индустриального района выступал посредником в получении взятки в размере 600 тысяч рублей.

Сейчас ему предъявлено обвинение по статьям 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).