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14.08.2020 18:05
Рубрика: Происшествия

В Перми прокурора арестовали за двухмиллионную взятку

Текст: Константин Бахарев

За получение взяток в особо крупном размере взят под стражу бывший прокурор Индустриального района Перми. Об этом сообщили в региональном СК.

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По версии следствия, представитель надзорного ведомства четыре года назад под угрозой привлечения к уголовной ответственности получил взятку от гражданина в размере двух миллионов рублей.

Помимо этого, прокурор Индустриального района выступал посредником в получении взятки в размере 600 тысяч рублей.

Сейчас ему предъявлено обвинение по статьям 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

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