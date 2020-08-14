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14.08.2020 08:54
Рубрика: Происшествия

В Прикамье два человека погибли в лобовом ДТП

Текст: Константин Бахарев
Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю
Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю

На трассе Пермь - Березники в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Трагедия произошла сегодня ночью в Добрянском районе. Водитель автомобиля Mercedes на 125 километре трассы не справился с управлением и выскочил на встречную полосу движения. Здесь он врезался в автомобиль Datsun. В результате погибли 24-летний водитель Datsun и его 32-летняя пассажирка. Водитель Mercedes с травмами живота госпитализирован.

По факту аварии и гибели людей полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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