В Прикамье два человека погибли в лобовом ДТП

На трассе Пермь - Березники в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Трагедия произошла сегодня ночью в Добрянском районе. Водитель автомобиля Mercedes на 125 километре трассы не справился с управлением и выскочил на встречную полосу движения. Здесь он врезался в автомобиль Datsun. В результате погибли 24-летний водитель Datsun и его 32-летняя пассажирка. Водитель Mercedes с травмами живота госпитализирован.

По факту аварии и гибели людей полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.