В Уфе самолет экстренно сел в поле

В Уфе посреди поля совершил экстренную посадку частный самолет Ан-2. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.
По данным ведомства, инцидент произошел в 15:25 по московскому времени в семи километрах от аэродрома. По предварительным данным, на борту самолета находились два пилота без пассажиров.
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. По факту экстренной посадки проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Уфе следователи выясняют обстоятельства экстренной посадки самолёта АН-2. Частный АН-2 экстренно сел в поле в 17.25 (по Уфе) 14 августа 2020. Инцидент произошел в 7 км от аэродрома. По предварительным данным, на борту находилось два пилота, пассажиров не было. В настоящее время на место происшествия выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение. #СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #ПСУТ #ПФО #Уфа #АН2