В Уфе самолет экстренно сел в поле

В Уфе посреди поля совершил экстренную посадку частный самолет Ан-2. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел в 15:25 по московскому времени в семи километрах от аэродрома. По предварительным данным, на борту самолета находились два пилота без пассажиров.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. По факту экстренной посадки проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.