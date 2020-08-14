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14.08.2020 12:51
Рубрика: Происшествия

В Уфе три человека погибли в массовом ДТП

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Вечером 13 августа на улице Сочинской в Уфе при столкновении шести автомобилей погибли три человека. По предварительным данным виновником этой аварии стал пьяный 38-летний уфимец, водитель Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщил на своей странице в Instagram главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутднов.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
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В сети появилось видео происшествия, на котором отчетливо видно, как автомобиль Toyota LC 200 въехал во встречный "ВАЗ-2109", а затем в еще несколько автомобилей. Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, Land Cruiser касательно столкнулся также с Hyundai Elantra, ВАЗ-2115, Renault Kaptur и Audi A6. Последним в этом списке стал еще один встречный автомобиль Hyundai Santa Fe.

В результате аварии на месте погибли 38-летний водитель ВАЗ-2109 и его пассажир. Еще один пассажир умер в больнице, не приходя в сознание.

Динар Гильмутдинов уточнил: водитель Land Cruiser был лишен прав за вождение в состояние алкогольного опьянения в январе 2020 года. В этот раз он также был пьян: освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,200 мг/л.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа РГ-Видео

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