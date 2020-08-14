На Алтае охотники обнаружили озеро с умирающими птицами

В Алтайском крае отмечена массовая гибель птиц на озере Большое Горькое, расположенное на территории Мамонтовского района. Охотники - братья Владимир и Анатолий Шевченко, занимавшиеся учетом водоплавающей птицы перед открытием осеннего охотничьего сезона, - обнаружили в урочище Курьинские острова большое количество мертвых или находящихся в агонии птиц - речных и нырковых уток, чаек, черных бакланов.

Об этом факте сообщил в минприроды Алтайского края госинспектор Евгений Бердический. По его словам, причину гибели птиц выясняют сейчас в ветеринарной службе Мамонтовского района. Кстати, 11 августа одну из них пытались спасти жители райцентра супруги Гореявчевы. Виктор Гореявчев рассказал, что жена Светлана обнаружила в огороде забившуюся под куст от нападавшего на нее кота птицу с длинными тонкими лапками и острым носом. Птица была ослабевшая. Виктор Николаевич отнес ее в сарай, дал хлебные крошки и воду и хотел утром передать ветеринарам. С помощью интернета супруги установили, что птица - ходулочник, занесенный в Красную книгу. Но до утра ходулочник не дожил.

Как рассказал "РГ" известный сибирский орнитолог Алексей Эбель, это уже не первый случай падежа водоплавающих. Ранее это случилось в Угловском районе - погибли поганки (птицы с ярким окрасом и длинным острым клювом).

Выдвигается несколько версий гибели птиц в урочище Курьинские острова. Среди них версия отравления - птицы могли погибнуть от химикатов, распыляемых с самолета над полями. Однако наш эксперт обращает внимание на то, что островки, на которых охотники нашли пострадавших птиц, находятся посреди озера, а оно само расположено в бору. Ряд птиц просто никак не могли бы полететь в поля. Возможно, нынешняя долгая жара привела к активному размножению в водоеме гибельных для птиц микроорганизмов.

В любом случае, подчеркивает Алексей Эбель, нужны бактериологический и токсикологический анализы. Не исключено, что это вспышка птичьего гриппа.