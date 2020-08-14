На ликвидацию отходов в Усолье-Сибирском направят 400 млн рублей

Межведомственная рабочая группа утвердила перечень первоочередных мер для ликвидации экологического ущерба в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

Виктория Абрамченко отметила, что в числе первоочередных мероприятий, которые должны быть завершены уже в 2020 году, станет демонтаж и демеркуризация конструкций цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения территории промплощадки. Предстоит привести в безопасное состояние 5 содержащих отходы I и II классов опасности аварийных емкостей с организацией их хранения и передачи на утилизацию. Кроме того, в 2020 году планируется поставить защитные противофильтрационные экраны вдоль берега реки Ангары. Также до конца года предстоит ликвидировать первые три скважины глубинного захоронения отходов, всего до конца 2021 года будут законсервированы 12 скважин. В рамках первоочередных мероприятий также будут извлечены грунты, загрязненные ртутью, произведена их обработка специальными химическими реагентами и подготовка для дальнейшей утилизации.

Как сообщила зампред правительства Виктория Абрамченко, на реализацию первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году правительство выделит более 400 млн рублей.

До этого промплощадку "Усольехимпрома" обследовали специалисты, а земельные участки и расположенные на них объекты в границах промплощадки были включены в государственный реестр объектов накопленного вреда. В 2020 году будут приведены в безопасное состояние наиболее сложные объекты. Параллельно к концу следующего года будет разработан комплексный проект рекультивации всей загрязненной территории. "В ходе рекультивации будут применены современные технологии, подтвердившие свою надежность и безопасность в общемировой практике. Есть договоренность, что Общественная палата РФ берет данный проект под особый контроль с привлечением экологов, ученых и журналистов", - сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

Территория промплощадки "Усольехимпрома" по периметру протяженностью 20 км взята под охрану сотрудниками Росгвардии. Также здесь присутствует группировка сил и средств МЧС России. На территории организован круглосуточный мониторинг состояния окружающей среды.

Виктория Абрамченко отметила, что начатая работа по ликвидации накопленного экологического вреда от ветхой заброшенной площадки, которая работала с 30-х годов прошлого столетия, имеет первостепенное значение для всего региона Приангарья: "Избавление от такого "наследия" - заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, станет одной из ключевых задач национального проекта "Экология" для реализации поставленных Президентом национальных целей развития страны до 2030 года. В рамках нацпроекта мы предусмотрим отдельные мероприятия для работы над площадкой "Усольехимпром". В будущем результаты этой работы позволят сформировать развитую инфраструктуру самого города, полезное деловое пространство для бизнеса и комфортную среду для граждан".

Без поддержки федерального центра, профильных министерств и ведомств и лично зампреда правительства такой масштабный проект был бы региону не по силам, отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев: "Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить своевременную реализацию мероприятий, обеспечить защиту населения территории". Параллельно с мерами, обеспечиваемыми на федеральном уровне, правительство Иркутской области занялось разработкой проекта модернизации системы водоснабжения города Усолье-Сибирское.