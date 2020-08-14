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14.08.2020 12:32
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор: Корпус больницы №34 будет достроен

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Операционно-реанимационный корпус (ОРК) Городской клинической больницы № 34 (ГКБ) должен быть достроен. Об этом сказал губернатор области Андрей Травников во время рабочей поездки в Ленинский район Новосибирска.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Глава региона напомнил, что в этом году при поддержке депутатов Законодательного собрания правительство области приняло решение о завершении строительства главного долгостроя района - шестиэтажного здания ОРК общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров, которое войдет в общий больничный комплекс 34-й больницы.

- Ленинский район активно развивается, застраивается. Необходимо параллельно развивать и социальную инфраструктуру, - отметил Андрей Травников.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Губернатор сообщил, что в трехлетнем бюджете области запланированы средства на завершение строительства корпуса. Также на территории больницы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет создан один из региональных сосудистых центров. Это поможет оснастить новым оборудованием корпуса больницы.

Главный врач ГКБ № 34 Владимир Ярохно сообщил губернатору, что с вводом нового лечебного корпуса значительно повысится качество и доступность медицинской помощи, будет в значительной степени ликвидирован дефицит лечебно-диагностического оборудования.

По словам председателя Законодательного собрания региона Андрея Шимкива, благодаря конструктивной совместной работе исполнительной и законодательной власти сегодня в регионе принимаются важные решения - такие, как достройка корпуса, который уже много лет "заморожен".

- Строительство нового корпуса в Ленинском районе идет уже много лет и его завершение, ввод в эксплуатацию важно для новосибирцев, - отметил заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам заксобрания Олег Сметанин.

На встрече с коллективом ГКБ № 34 губернатор Андрей Травников сообщил, что все мероприятия нацпроекта "Здравоохранения" в регионе будут реализованы. В первую очередь - развитие системы оказания онкологической помощи, помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В этом году началась реализация проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске, в следующем - будет введен в эксплуатацию еще один известный медицинский долгострой - областной перинатальный центр.

Справка "РГ"

По данным пресс-службы областного правительства, в Новосибирской области действуют региональные сосудистые центры, в том числе на базе Новосибирской областной больницы и Городской больницы №1. Также центры работают в Дорожной клинической больнице и НМИЦ имени академика Мешалкина.

 В новом лечебном корпусе ГКБ №34 планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой.

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