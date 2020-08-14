Синоптики пообещали аномальное тепло ряду регионов страны

Аномально теплая погода ожидается в ряде регионов страны в ближайшие дни. Об этом рассказали в Гидрометцентре России. К повышенным градусам за окном следует быть готовыми жителям Красноярского края и Тюменской области.

"Во власти жары окажутся восток Тюменской области и западные района Красноярска, где средние температуры воздуха будут превышены сразу на шесть-восемь градусов", - цитирует РИА Новости Романа Вильфанда.

Жарко будет и на Дальнем Востоке. В Амурской области, Еврейской автономии, на юге Хабаровского края и в Приморье привычные температурные значения августа будут выше в среднем на четыре-шесть градусов.