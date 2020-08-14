В центре Томска откроют Сибирский филиал Пушкинского музея

Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) разместят в здании Дома офицеров в центре Томска. Об этом договорились губернатор региона Сергей Жвачкин и директор музея Марина Лошак.

Об этом, как сообщает пресс-служба администрации Томской области, шла речь на онлайн-встрече.

Решение о том, что в Томске будет открыт филиал одного из самых посещаемых музеев мира, было принято раньше. Однако эпидемия коронавируса затормозила работу по созданию филиала, в частности по поиску помещения.

- Сейчас выбор сделан, мы приступаем к реставрации Дома офицеров - федерального памятника культуры, который располагается в самом начале Университетской мили Томска. Безусловно, для этого понадобятся значительные государственные и частные инвестиции. Привлечение этих средств - также большая часть нашей работы, - сказал Сергей Жвачкин на встрече.

На поиск здания ушло полгода. Томский губернатор предложил разместить Сибирский филиал Пушкинского музея в здании бывшего Дома офицеров, которое было построено для Томского общественного собрания в 1898-1900 годах архитектором Константином Лыгиным. Это предложение поддержала общественность, культурные деятели.

В ходе онлайн-общения Марина Лошак и Сергей Жвачкин обсудили концепцию будущего музея. Они единодушны в том, чтобы в филиале были представлены как экспонаты основной музейной коллекции, так и современного молодого искусства, крайне актуального для университетского Томска, да и Сибири в целом.

Кроме того, глава региона, возглавляющий наблюдательный совет Томского государственного университета, высказал идею открыть в ТГУ кафедру современного искусства. Директор Пушкинского музея Марина Лошак поддержала идею губернатора, отметив, что специалистов в этой сфере крайне не хватает даже в столицах.

По итогам встречи решено создать рабочую группу, которая займется практической реализацией проекта. По предложению Сергея Жвачкина и Марины Лошак в состав группы включены: вице-губернаторы Томской области Андрей Кнорр, Евгений Паршуто и Андрей Антонов, заместители директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Мария Салина и Екатерина Кочеткова, заведующий Сибирским филиалом музея Наталия Почтарева, начальник областного департамента по культуре Павел Волк и начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Справка "РГ"

ГМИИ им. А.С. Пушкина - музейный комплекс, в коллекции которого находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. На сегодняшний день все филиалы музея находятся в Москве.

Университетская миля в Томске - маршрут, который связывает Новособорную площадь с Лагерным садом и проходит мимо почти всех томских университетов.