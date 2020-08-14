В Кемерове возник пожар на стройплощадке ледового дворца

Пожар на стройплощадке ледового дворца "Кузбасс" произошел сегодня на проспекте Притомском в областном центре.

Фото и видео ЧП опубликовали в соцсетях горожане. Как позже сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Цивилев, во время проведения сварочных работ искра попала на пенопластовую подложку напольного покрытия первого этажа.

Возгорание было ликвидировано оперативно. По данным областного ГУ МЧС, на месте работали восемь пожарных расчетов. Ни люди, ни конструкции строящегося здания не пострадали. Происшествие, как написал губернатор, на сроках строительства не скажется.

Ледовый дворец должны сдать в эксплуатацию к июлю 2021-го. Он возводится на левом берегу Томи рядом со строящейся многофункциональной "Кузбасс-Ареной", рассчитанной на шесть тысяч зрителей. Здесь будут проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и единоборствам.