В Новосибирском зоопарке впервые родились редкие ржаво-рыжие кошки

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило появилось первое потомство у ржаво-рыжих кошек. Этот вид животных больше не представлен ни в одном российском зоопарке.

Котята появились на свет в конце июня. "Первые недели мы семейство не беспокоили и первый ветеринарный осмотр провели, когда котята подросли. Сейчас им уже полтора месяца", - говорится в сообщении, опубликованном на странице зоопарка в Instagram. Котят двое. По словам сотрудников, самка оказалась хорошей мамой.

В Новосибирске ржаво-рыжие кошки появились в прошлом году. Они довольно сложны в содержании, пугливы. В зоопарке постарались создать для них все условия, и, как сообщается, "маленькие грациозные хищники со временем привыкли к новому дому".

Ржаво-рыжая кошка - одна из самых маленьких кошек в мире. Вес взрослой особи не превышает 1,5-1,6 килограмма. Соответственно, и котята у этого вида тоже очень маленькие. Этот вид можно встретить в Индии и Шри-Ланке. Он находится под угрозой исчезновения. В Новосибирском зоопарке живут две пары этих кошек. Их дом находится в павильоне "Ночной мир", который пока закрыт для посещений.