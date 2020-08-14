В районе алтайского плато Укок начала распространяться чума

Новости

РПЛ перенесла матч "Рубина" и "Тамбова"с 29 на 30 августа 17:30
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды 17:23
Kia рассказала о новом Sorento для России 17:02
Bugatti и Porsche устроили массовое ДТП на перевале в Альпах 17:00
Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать SMS о переводах 16:56
Эксперт: Вспышек COVID-19 после возвращения людей с курортов не ожидается 16:41
В Минздраве не согласились с итогами опроса врачей о вакцине от COVID-19 16:34
На природных территориях Москвы были замечены 15 видов хищников 16:31
Пенсионеры-северяне смогут перенести свою льготную поездку на 2021 год 16:23
В Тольятти обнаружили редкие "Нивы" 16:17
Сельские школы переоборудуют в течение трех лет 16:16
Летчики исполнили мечту заболевшего мальчика 16:10
В Москве избили замглавы управы одного из районов 15:57
В Москве задержали обвиняемого в убийстве полицейского уроженца Киргизии 15:47
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГС 15:45
Aurus Komendant вновь сфотографировали на тестах 15:42
Little Big превратились в еду в своем новом клипе 15:14
В память об отце Хабиб Нурмагомедов намерен построить школу в Дагестане 15:12
В Минобороны предложили засекретить данные об оборонной сфере 15:11
Daimler заплатит миллиарды долларов за махинации с дизелем 15:00
МВД Беларуси: Минувшие сутки были самыми спокойными за последние дни 14:54
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси 14:41
Российская внешняя разведка добралась до заоблачных высот 14:36
Страны ОДКБ проведут специальные учения "Эшелон-2020" 14:33
МЧС: Российские спасатели выполнили в Бейруте задачи в полном объеме 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 16:46
Рубрика: Общество

В районе алтайского плато Укок начала распространяться чума

Текст: Никита Зайков (Горно-Алтайск)
Специалисты Роспотребнадзора выявили новые участки распространения чумного микроба в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Как сообщает ТАСС, из-за распространения опасной болезни среди животных для туристов закрыли плато Укок.

Кош-Агачский район расположен на границе с Монголией, где ранее было зарегистрировано десять случаев заболевания людей чумой. Два из них привели к летальному исходу. Именно поэтому на приграничных территориях Алтая началась активная профилактическая работа. В частности, от чумы было вакцинировано более 18 тысяч человек.

Чумные штаммы выявили в окрестностях озер Зерлюколь-Нур и Каракуль, рек Чаган-Узуна, Калгуты, Акалаха, а также на плато Укок, популярном среди туристов. На этом плато расположен природный парк и около полутора сотен археологических памятников. В частности, именно там была обнаружена хорошо сохранившаяся мумия молодой женщины, которая стала известна как "Принцесса Укока".

Фото: iStock
В двух районах Тувы началось распространение возбудителя чумы

- Увеличивается площадь природного очага, расширяется ареал чумного микроба, где находятся потенциально зараженные блохи и животные, - рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора. - В том числе штаммы выявлены на плато Укок, оно захватывает еще и Улаганский район - туда ездит много туристов, плато считается зоной покоя, и сейчас мы принимаем меры, чтобы прекратить туда доступ туристов.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, территория плоскогорья очень большая и имеет множество точек доступа, поэтому полностью перекрыть проход туда невозможно. Однако в ведомстве намерены вести разъяснительную работу, информировать людей об опасности, а руководству расположенного в районе плато Сайлюгемского национального парка рекомендовано отменить экскурсии.

По словам специалистов, опасный микроб может попасть в организм человека в основном через укусы блох и клещей, а также при разделке сурков, на которых охотятся браконьеры. Так, последний зафиксированный в республике случай заражения чумой в 2016 году наблюдался у десятилетнего мальчика, который не был привит и участвовал в разделке сурка.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5065 случаев COVID-19 в 83 регионах
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США
Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом
МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку