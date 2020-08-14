В районе алтайского плато Укок начала распространяться чума

Кош-Агачский район расположен на границе с Монголией, где ранее было зарегистрировано десять случаев заболевания людей чумой. Два из них привели к летальному исходу. Именно поэтому на приграничных территориях Алтая началась активная профилактическая работа. В частности, от чумы было вакцинировано более 18 тысяч человек.

Чумные штаммы выявили в окрестностях озер Зерлюколь-Нур и Каракуль, рек Чаган-Узуна, Калгуты, Акалаха, а также на плато Укок, популярном среди туристов. На этом плато расположен природный парк и около полутора сотен археологических памятников. В частности, именно там была обнаружена хорошо сохранившаяся мумия молодой женщины, которая стала известна как "Принцесса Укока".

- Увеличивается площадь природного очага, расширяется ареал чумного микроба, где находятся потенциально зараженные блохи и животные, - рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора. - В том числе штаммы выявлены на плато Укок, оно захватывает еще и Улаганский район - туда ездит много туристов, плато считается зоной покоя, и сейчас мы принимаем меры, чтобы прекратить туда доступ туристов.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, территория плоскогорья очень большая и имеет множество точек доступа, поэтому полностью перекрыть проход туда невозможно. Однако в ведомстве намерены вести разъяснительную работу, информировать людей об опасности, а руководству расположенного в районе плато Сайлюгемского национального парка рекомендовано отменить экскурсии.

По словам специалистов, опасный микроб может попасть в организм человека в основном через укусы блох и клещей, а также при разделке сурков, на которых охотятся браконьеры. Так, последний зафиксированный в республике случай заражения чумой в 2016 году наблюдался у десятилетнего мальчика, который не был привит и участвовал в разделке сурка.