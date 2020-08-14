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14.08.2020 16:48
Рубрика: Происшествия

В Томске неделю блуждавшего по лесу рыбака нашли живым

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томские спасатели нашли 38-летнего жителя села Парабель, пропавшего во время ночной рыбалки 7 августа.

Сельчанин отправился на рыбалку вместе с двумя друзьями. Они сплавились по реке Обь до реки Кеть и остановились на привал в 40 километрах от Парабели. Ночью товарищи рыбака отправились на лодке ловить рыбу, а сам он остался спать в избушке. Когда сельчане вернулись обратно, то обнаружили, что их друг пропал. Самостоятельно найти они его не смогли и обратились за помощью в МЧС.

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- В поисках пропавшего были задействованы сотрудники МЧС, полиции, районной администрации, родственники и друзья рыбака, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

Сложную для ориентирования местность патрулировали с помощью вертолета. Однако на протяжении недели поиски были безрезультатными.

Сегодня четыре сотрудника Парабельского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили на отмели следы. Они обследовали заросли и вскоре нашли потерявшегося мужчину.

- Он находился в очень ослабленном состоянии, поэтому пока не смог рассказать, при каких обстоятельствах пропал, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков. - Все эти дни сельчанин питался ягодами и пил воду из ручьев.

Спасатели переодели рыбака в сухую одежду, напоили горячим чаем и передали медикам скорой помощи. Сельчанин госпитализирован и проходит обследование.

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