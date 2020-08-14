СК назвал мотив убийства главы центра "Э" МВД Ингушетии

В Следственном комитете РФ назвали мотив убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

По версии следователей, устранив офицера полиции, подозреваемые хотели запугать работников МВД.

"Злоумышленники намеревались вызвать страх у сотрудников правоохранительных органов за свою жизнь, здоровье и безопасность близких, а также панику среди населения республики", - говорится в официальном сообщении СКР.

В рамках расследования уголовного дела 12 фигурантам предъявлено обвинение в организации террористического сообщества и участие в нем, совершение теракта, незаконное приобретение оружия и боеприпасов. Один из подозреваемых объявлен в международный розыск.