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14.08.2020 15:41
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии задержан экс-министр по физической культуре и спорту

Текст: Николай Грищенко

В собственном доме сотрудниками МВД задержан бывший министр по физической культуре и спорту Ингушетии. 59-летний мужчина подозревается в вымогательстве 1,3 миллионов рублей у жителя Ставропольского края.

Фото: СКР
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Операция по задержанию экс-чиновника прошла при силовой поддержке спецназа Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по СКФО, в начале июля потерпевший обратился с заявлением, что у него вымогают 1,3 миллиона рублей. Свои требования злоумышленник обосновал тем, что он якобы располагает долговыми обязательствами бывшей супруги жителя Ставрополья. В случае отказа выплатить указанную сумму к потерпевшему обещали применить насилие.

Оперативным путем было установлено, что к вымогательству причастен экс-министр спорта Ингушетии.

В ходе обыска у подозреваемого изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Пятигорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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