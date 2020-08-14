В память об отце Хабиб Нурмагомедов намерен построить школу в Дагестане

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил о желании построить в Дагестане школу. Она будет посвящена умершему от COVID-19 отцу спортсмена.

"Мы хотим построить школу высоко в горах, на высоте 2,2 километра над уровнем моря. На 100 человек, там будет тренировочная база", - цитирует ТАСС Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что отец и тренер чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в возрасте 57 лет 3 июля. С конца апреля он болел коронавирусом, его организм так и не смог справиться с вызванными COVID-19 осложнениями.

Свои соболезнования в связи с его смертью высказал президент России Владимир Путин.