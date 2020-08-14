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14.08.2020 19:17
Рубрика: Власть

Хуснуллин назвал завершение Северного обхода Калининграда приоритетом

Текст: Любовь Проценко
Ход строительства крупных инфраструктурных и социальных объектов оценил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочего визита в Калининградскую область. Кроме того, вместе с губернатором Антоном Алихановым они обсудили планы социально-экономического развития региона.
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

На строительной площадке реконструкции Северного обхода отмечалось, что работы по завершению первого этапа реконструкции должны быть при поддержке из федерального бюджета завершены до 31 октября. Регион же уже приступил к реконструкции и второго этапа. Марат Хуснуллин так прокомментировал увиденное:

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- В сфере дорожного строительства в рамках нацпроекта регион идет с опережением годового графика. Поэтому будем рассматривать возможность выделить дополнительные средства на программы следующего года.

Он отметил, что завершение строительства Северного обхода необходимо для дальнейшего развития Калининграда. Кроме того, вице-премьер посетил строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной. Она возводится по программе "Стимул". Работы там идут в соответствии с графиком. Ввести школу в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года. Хуснуллин сказал: "Это одна из крупнейших школ в России на 1725 мест. Ранее программа "Стимул" финансировалась на один год. К настоящему моменту подготовлено постановление Правительства РФ и теперь средства будут рассчитываться на четыре года. Проект школы хороший, будем рассматривать возможность выделения средств по "Стимулу" на неё и в 2021 году".

Высокую социально-культурную значимость для региона, по мнению вице-премьера, будут иметь также строящиеся музейный и театрально-образовательный комплексы в Калининграде - работы по их возведению идут по графику. Уже в следующем году запустят образовательный блок.

При обсуждении планов по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" Марат Хуснуллин отметил, что Калининградская область - один из лидеров в стране по жилья на душу населения.

Работе команды губернатора и регионального правительства Хуснуллин дал высокую оценку. "У Калининградской области - большие перспективы развития, - сказал он. - Отмечу хороший темп и объем развернутых работ в рамках нацпроектов. Все планы должны быть выполнены".

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По словам главы региона Антона Алиханова совместная работа с федеральным правительством позволит калининградцам выполнить все задачи, поставленные перед регионом, опережающими темпами. "Благодаря решению Президента продлить госпрограмму социально-экономического развития Калининградской области, у нас появилась возможность долгосрочного планирования. Направления, на которых сконцентрируемся - жилищно-коммунальное хозяйство, строительство новых коллекторов, что позволит ввести в оборот новые территории", - сказал губернатор.

Еще одной площадкой для визита Марата Хуснуллина стало строительство международного терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском. Там сейчас идут работы по охранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций. Завершился визит рядом поручений заказчику ФГУП "Росморпорт" и генподрядчику по наращиванию темпов работ.

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