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14.08.2020 13:33
Рубрика: Культура

Мариинский театр готовит возвращение "Огненного ангела"

Текст: Наталья Лебедева
Мариинский театр продолжает радовать зрителей новыми премьерами. Уже на следующей неделе на фестивале "Звезды белых ночей" состоится возвращение легендарной постановки "Огненный ангел" Прокофьева. А в первых числах сентября театр представит премьеру оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

23 и 24 августа после восьмилетнего перерыва на мариинской сцене вновь прозвучит опера Прокофьева "Огненный ангел" в режиссуре Дэвида Фримана (совместная постановка 1991 года с Ковент-Гарден). В свое время этот спектакль стал настоящим прорывом для Мариинского театра, его показывали в Нью-Йорке, Токио и Сан-Франциско, его транслировала компания BBC и записала Philips, а видеоверсия постановки вышла на Arthaus Musik. В возобновленной версии будет петь уже новое поколение артистов - Елена Стихина, Мария Баянкина, Виктория Ястребова (Рената), Евгений Никитин, Владислав Сулимский, Роман Бурденко (Рупрехт), Михаил Петренко, Станислав Трофимов, Юрий Воробьёв (Инквизитор). За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.

Фото: Пресс-служба Новой сцены Александринского театра
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Фестиваль "Звезды белых ночей" продолжит концертное исполнение фрагментов из "Нюрнбергских мейстерзингеров" Вагнера. Под управлением маэстро Валерия Гергиева солисты оперной труппы, хор и оркестр Мариинского театра представят третий акт сочинения. В афише также оперы "Адриана Лекуврер" Чилеа, "Дон Кихот" Массне, "Паяцы" Леонкавалло, "Любовный напиток" Доницетти, "Свадьба Фигаро" и "Так поступают все" Моцарта.

В концертной программе - выступление Российского национального молодежного симфонического оркестра. Под управлением Валерия Гергиева молодые музыканты исполнят произведения Прокофьева: Четвертую симфонию и Второй фортепианный концерт, солировать в котором будет Люка Дебарг.

Солисты Академии молодых оперных певцов продолжат цикл "Все романсы Чайковского", посвященный 180-летию композитора. Симфонический оркестра театра под управлением Кристиана Кнаппа исполнит симфонии Шуберта и Бетховена.

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