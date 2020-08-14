На затонувшем 80 лет назад судне нашли бутылки с молоком

Необычную находку обнаружили дайверы на дне Ладожского озера в бухте Валаамского монастыря. В трюме затонувшего судна они нашли целые бутылки с молоком.

У Валаама работают члены орловского клуба подводного плавания "Диво". На дне бухты они обнаружили судно "Валаамский монастырь", которое затонуло в 1940 году. Прежде чем спуститься в воду, дайверы исследовали находку на специальном сканере. А уже в трюмах судна обнаружили целые бутылки с молоком.

Свои находки - бутылки с молоком, сигнальный фонарь и якорь судна - они подарили музею Валаамского монастыря. Как сказал руководитель клуба подводного плавания Олег Куликов, они продолжат работы на затонувшем судне и надеются на новые открытия.